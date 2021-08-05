麥當勞餐點遭惡意棄單（圖／爆料公社）

新北市汐止一名麥當勞外送人員發文控訴，3日晚間有民眾點了7500元的餐點卻惡意棄單搞失聯！讓他冒雨苦等1小時，最後等不到人領取餐點只能無奈返回店內，損失則由店家自行吸收，他痛批「您知道地球去年有240萬名兒童因營養不良或飢餓死亡嗎？」貼文一出也引發網友怒氣。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，客人在3日晚上9點點了31份麥當勞蕈菇牛以及BLT系列的漢堡套餐，送餐前電話聯繫客人確認訂單並告知大約送達時間，沒想到送到現場後顧客卻惡意失聯，在雨中苦等了一個小時最後卻只能再把餐點送回店裡，損失了約7500元。

被棄單的餐點無法賣給其他客人，因此浪費許多食物，讓原PO怒批奧客：「您知道地球去年有240萬名兒童因營養不良或飢餓死亡嗎？」

貼文一出讓許多網友看完很生氣，「可以開吉了啦！」、「這樣跟得很過分耶，惡搞也不是這樣子的！」、「麥噹噹的SOP這些餐點絕對是報廢呀，天啊，31份餐耶！」、「所以這些錢怎麼辦？不是有對方的電話和地址嗎？不能直接報警了嗎？」、「拜託列黑名單」、「直接搞失蹤，這行為真的很糟糕」。