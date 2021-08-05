中華隊在近日東奧賽場上不斷有好消息傳回台灣，並大篇幅佔據新聞版面。在此同時，26.5萬劑高端疫苗竟默默通過檢驗並取得封緘證明，萬事俱備只欠開打。對此，資深媒體人趙少康批評，趁著全民瘋奧運，蔡政府防疫不力的事實被成功轉移焦點，高端疫苗也被暗度陳倉，雖然被輿論遺忘，但是高端的爭議不會因此消失。

食品藥物管理署2日宣布，首批高端疫苗共26.5萬劑已完成審查檢驗，並核發封緘證明書，消息一出引發審查沒過就開始量產的討論。面對質疑，陳時中解釋「等EUA通過才量產送驗，恐怕多等半年才有得用」，更把疫苗做壞比喻為蛋糕做失敗，對於陳時中的回應，趙少康昨（4日）在臉書痛批，真是不倫不類，亂講一通。

趙少康直言，連疫苗的保護力都不知道就通過EUA並量產，政府甚至早早下訂500萬劑，全力護航高端的斧鑿明顯，盡顯照劇本演出的醜態。趙指出，在接受永齡基金會、台積電以及慈濟捐贈疫苗後，政府強調疫苗夠了，不會再開專案，近期卻因為疫苗斷炊，不斷拉長接種第二劑的間隔時間，並替高端完美創造了空窗期，剛好讓高端「趁虛而入」。

趙少康感嘆，面對「三無疫苗」：一個沒有保護力資料、沒通過EUA就量產、送驗，也沒有通過國際認證的疫苗，對因相信民進黨而敢打高端的人，只能獻上佩服與祝褔。