日本《讀賣新聞》2日報導，日本防衛省擬於2022年在沖繩縣石垣島部署陸上自衛隊飛彈部隊，部隊規模人數約500至600人，以對抗海上勢力不斷擴張的中國大陸。這是日本西南諸島中第四個部署飛彈的島嶼，其他3個分別為鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島與宮古島。

報導中指出，目前規劃島上共2支部隊；其中一支配有反艦飛彈與防空飛彈，另一支則能針對武裝突襲與大規模自然災害進行初步回應。防衛省正編列兩支部隊在2022年的相關預算。

報導還表示，部隊將駐紮在石垣市市中心附近的高爾夫球場，並興建營舍、彈藥庫與訓練場等設施。

西南諸島全長約1200公里，與菲律賓第一島鏈相連結。由於中國大陸擬定「反介入/區域拒止」軍事戰略(Anti-Access/Area Denial，A2/AD)，防止美軍進入第一島鏈內。目前該區域的軍事活動愈來愈頻繁，例如大陸航艦遼寧號數次穿越沖繩本島與沖繩縣宮古島間海域。

為因應此一情勢，日防衛省政強化西南諸島的防衛能力。隨著石垣島也部署飛彈部隊，結合鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島與宮古島，不但反制大陸海軍行動，也大幅提升美日第一島鏈防禦態勢。

日本防衛大臣岸信夫表示，飛彈具體部署時間點仍未底定，但防衛省暫定以2022年為部署時間。除飛彈部隊部署外，防衛省也研究能否在2023年國防預算中，編列預算以在石垣島附近的與那國島增加電子戰部隊之部署，以及在鹿兒島縣馬毛島建設自衛隊基地，以提升西南諸島防衛能力。

2021年4月，岸信夫前往與那國島視察自衛隊部隊，更表示在此就能看到遠方台灣的海岸線。

不過，在石垣島部署飛彈部隊卻曾遭到反對，並成為石垣市市長選舉中激烈攻防議題。最後由對此態度較為開放的中山義隆當選，隨後表態接受部隊的部署。