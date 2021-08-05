台灣東部海域早上5點50分發生規模6.1地震，深度16.7公里，震央在宜蘭縣政府東方70.1公里，各地震度宜蘭4級，雙北等10縣市3級，在53分、54分、56又分別有地震發生，其中56分的5.2地震是比較大的餘震，氣象局地震測報中心表示，此次地震是菲律賓海板塊往東北隱沒下去，形成島弧或弧後盆地，為「弧後擴張」地震，未來兩周仍有規模4到5，以及規模4以下的餘震。

氣象局表示，台灣是一個菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊聚合的區域，4月到7月在花蓮發生許多淺層地震，而早上6.1地震發生位置在沖繩海槽，原因是菲律賓海板塊往東北隱沒下去，形成島弧或弧後盆地，該地震是一個弧後擴張所造成的地震。

氣象局表示，6.1地震這區域是屬於台灣的東北地震帶，發生地震的機會相當高，70%的地震都發生在此，東北地震帶是因為隱沒下去而有一些火山活動，地震也相當多，深度從淺到深都有可能。

氣象局表示，台灣每年大概有2至3個6以上的地震，今年6以上的地震有2月7日台灣東部海域6.2地震，是在今天6.1地震的東邊、4月18日花蓮壽豐6.2地震、今天是第三個6以上的地震。

今天的地震與花蓮群震有關？氣象局解釋，台灣有三個地震帶，東部地震帶、東北部地震帶以及西部地震帶，4月18日的花蓮地震比較偏東部地震帶，今天的地震是在東北部地震帶，是弧後擴張效應，但原因都是板塊活動造成。提醒這區域地震都是規模4到5的小地震，一到兩周以內還有4到5的地震，以及4以下的餘震發生，注意地震加近期西南風降雨，可能造成土石流、地質鬆動。