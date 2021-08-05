受惠國際貨幣供給寬鬆，熱錢流入各商品市場，今年上半年虛擬貨幣價格較去年大幅上漲，挖礦熱度持續增溫，第二季顯示卡仍持續供不應求，帶動板卡撼訊(6150)營收達20.2億元，季增46.52%，年增162.66%，法人推估毛利率將因漲價效益而再上升至27.03%，稅後淨利3.05億元，稅後EPS6.79元。

法人指出，2021年受惠新冠肺炎疫情帶動的WFH需求延續，消費者生活型態的轉變，除推升辦公及教學用PC/NB需求上升外，居家防疫亦帶動電競相關需求大幅成長，加上虛擬貨幣大幅上漲帶動的挖礦需求優於預期，且因第三季美系晶片大廠推出新的平價晶片系列，有望刺激新一波的銷售，撼訊營運仍偏正向看待，法人估撼訊全年營收上看83億元，年增翻倍，毛利率22%，稅後淨利8.8億元，稅後EPS約19.6元，賺近約2個股本。

撼訊今年進行營運體質的調整，降低礦機的供貨比重，提升渠道的銷售比重，意味顯示卡的銷售不再只針對挖礦需求，強化在電商(如：淘寶、京東)的銷售，由消費者自行決定採購後的顯示卡用途，成功避開虛擬貨幣的波動，且享受虛擬貨幣價格上漲帶來的效益，但避開虛擬貨幣價格下滑的不利衝擊。因此，即便市場的挖礦用顯示卡及礦機價格在6月下旬因虛擬貨幣受中國打壓而下滑超過30%，撼訊顯示卡的價格則不受影響，仍維持高檔水準，且較2020年初高出50%。

7月底開始，外資反手買超撼訊，持股比由4.5%左右，爬升到7.5%附近。撼訊今年4月底也公布預計以7億元加碼投資台灣，其中6億元將購置新廠、另1億元將現增IoT應用的子公司。