接種新冠疫苗旅遊成為全球趨勢

1位白宮官員周三說，拜登政府正在研擬計畫，要求幾乎所有外國到美國的旅客完整接種新冠疫苗，以作為最終解除禁止多數旅客入境旅遊限制的一部份。

據路透報導，這位官員說，白宮希望能重新開放旅遊，以促進航空公司和旅遊業的業務。不過，由於新冠確診病例增加，加上Delta變種病毒具高度傳染性，美國還沒準備好立即解除限制。

此外，這位官員說，拜登政府的跨部門工作小組正致力「為何時可以重新開放旅行準備新制度」。而這包括「一套分段措施，這意味著，除了有限的例外，隨著時間推移，所有外國公民赴美都需要完整接種疫苗」。

美國特殊旅行限制最初是在2020年1月對中國實施，以因應新冠病毒傳播。後來名單中還增加了好些國家，最近一次是5月時加入印度。

這位官員的談話是至今出現的最強烈信號，顯示白宮正設法解除限制。路透7月曾報導，白宮正在考慮如何放鬆旅遊限制，而當時曾討論要求外國旅客接種疫苗。這名官員說，相關工作小組正在研擬政策，並規劃流程，準備在適當時機改採這新制度。

如今包括加拿大和英國等，都針對已接種疫苗的美國人，放鬆或解除旅遊限制。目前美國禁止最近14天內曾去英國、26個沒有邊境管制的歐洲申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非，伊朗和巴西的多數非美國公民入境。