在 2016 年的里約奧運上，日本女排隊長「木村沙織」作為主攻手，多次在關鍵時刻穩住局勢，185 公分的身高和「F 級上圍」也讓她在場上看起來更加突出。除此之外，她的「清純臉蛋」更成了當年奧運的一大「嬌」點，還在日本舉辦的「男生心中最想娶的對象」票選中拿下第一名。

(圖／JKF提供)

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5 年過去了，隨著今年東奧登場，不少人也想起這位排球女神的存在，想必大家都很好奇她跑去哪了吧？

原來，在里約奧運後的隔一年，木村沙織就宣布正式退役，結束了 14 年的排球國手生涯。當時 31 歲的她，共出戰 4 次奧運，也征戰過亞運、世排錦標賽等各大賽事，由於在場上任何位置皆可發揮，故有「全日本萬能美少女」之稱。倫敦奧運那一年，她更以隊長之姿帶領日本隊拿下睽違 28 年的銅牌，就此奠定在女排界的不敗地位。

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里約奧運結束後，木村沙織在同年 12 月與日本男排隊員「日高裕次郎」結婚，之後就接著宣布退役消息，當時的她並沒有選擇轉戰沙灘排球或擔任教練，而是決定全心展開升格人妻後的幸福生活。

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現年 34 歲的她，近年來仍有在體育節目擔任解說員，目前也有著 KOL、YouTuber 等身份，偶爾也會上上綜藝節目，在 IG 上擁有近 37 萬人追蹤。

隨著東奧如火如荼進行中，她最近在體育節目和 IG 上也不時會分享最新賽事消息，回顧木村沙織過去在排球場上揮灑汗水的日子，每每看到那一身修長身材和燦爛可愛的笑容，還是會忍不住被那迷人的魅力所吸引啊！

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