國民黨主席朱立倫今天接受專訪表示，美國已經變成民進黨的一言堂，如果他當選了黨主席，第一天就會成立國民黨駐美代表處籌備處，年底前規劃訪問美國。

國民黨主席江啟臣上任後的重要政見之一，就是要深化與美國的關係，並設立國民黨在美國的代表處。朱立倫說，這一年半江主席雖然有提過國民黨的駐美代表處，但是沒有進展，不過他上次訪問美國拜會僑界與學界，已經取得了進展。

朱立倫強調，如果他當選了黨主席，第一天就會成立國民黨駐美代表處籌備處，為此也已經聯繫了美國的朋友，而他也規劃在年底前訪問美國。

朱立倫指出，過去五年多來，美國的兩黨、智庫聽到的都是民進黨的聲音，聽到的都是污衊國民黨，把我們打成親中賣台黨。國民黨是希望兩岸和平的政黨，民進黨惡意貼標籤抹黑，單點是澄清是不夠的。

朱立倫認為，國民黨有這麼多優秀的外交官、學者、立委、青年朋友，我們可以做青年培訓計劃，培養出更多的口譯哥。

針對兩岸關係，朱立倫說，國民黨立場是希望維護兩岸和平，最重要的是恢復聯絡管道，要有交流平台。如果因為怕被抹紅，兩岸就不接觸往來了，這樣是不對的。