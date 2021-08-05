The Wizards are sending a second-round pick and a draft swap to Brooklyn to acquire Spencer Dinwiddie pairing All-NBA star Bradley Beal and Dinwiddie in the Washington backcourt sources said. https://t.co/M89YomQL8D — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，丁維迪將跟籃網完成3年6200萬美元續約，然後加盟巫師跟畢爾組成全新後場組合，籃網透過這次交易換到1個2024年次輪籤、1個2025年次輪籤交易權，甚至這筆交易還牽涉到5隊之多。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基跟進報導，丁維迪這筆交易案也跟先前巫師把韋斯布魯克交易到湖人有關，這個龐大的5隊交易最後結果是，湖人得到韋斯布魯克、籃網獲得兩個次輪籤、馬刺得到哈奇森與次輪籤、溜馬獲得艾塞亞傑克生。

至於巫師一口氣得到丁維迪、庫茲馬、哈瑞爾、波普、阿隆哈勒戴與艾塞亞托德6名球員，幾乎把每個位置都補齊了，或許讓巫師下個球季有機會挑戰闖進季後賽，不過最大問題還在丁維迪身上，畢竟他上季因為右膝前十字韌帶撕裂報銷。

丁維迪雖在2019-20年球季趁著杜蘭特整季沒打、厄文因傷打打停停，拿到場均20.6分、6.8助攻與3.5籃板的亮眼數據，卻在上季還沒開打，就因膝傷提前整季報銷，如今隨著厄文與哈登逐漸傷癒，他很清楚自己待在籃網沒有發揮空間了。