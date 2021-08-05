台股加權指數5日開在17624.82點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在598元，上漲2元，前一日大漲的面板三虎，僅群創（3481）開漲，第二季獲利創近11年新高的宏碁（2353）早盤跳空大漲逾6％，指數在平盤附震盪，個股表現為主。

受到最新公布的民間就業報告不如市場預期、通用汽車財報欠佳、升息疑慮再起的影響，標準普爾500指數從歷史高點拉回，但科技類股逆勢走揚。

道瓊工業平均指數8月4日終場下跌0.92％（323.73點）、收34792.67點。

那斯達克指數上漲0.13％（19.24點）、收14780.53點。費城半導體指數上漲1.18％（40.24點）、收3436.90點，再創歷史收盤新高。

上周五外資逆襲台股，本周台股大盤大漲376點，還給台股大盤公道。近三天表現較強的個股，包括台積電、聯發科、聯電及低價半導體製造，面板及驅動IC，貨櫃航運股、鋼鐵及其他漲價股，以及產業龍頭股等四大族群。

上市櫃公司財陸續公布，獲利不好但股價大漲的個股，需謹慎因應。面板股開始反應第二季獲利而大漲，是一個啟示，法人預期，接下來，將會輪到獲利大好且本益比太低的族群表現。

法人指出，從本周三天大盤往上大漲370點來看，外資賣壓應已適度去化，台股蓄勢待發，有機會再次衝關萬八關卡。