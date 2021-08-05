警方加強犯罪預防宣導，不因疫情而停歇，堅持不懈以各種方式宣導青少年如何預防犯罪，鼓勵青少年擁抱青春，勿蹈法網。（警方提供）

中央流行疫情指揮中心發布於上月27日，調降疫情警戒標準至第二級，儘管疫情尚未解封，警方的犯罪預防宣導不因疫情而停歇，堅持不懈以各種方式宣導青少年如何預防犯罪，鼓勵青少年擁抱青春，勿蹈法網。

警方指出，目前正值暑假期間，為讓青少年在家可以透過手機簡易操作方式，學習犯罪預防相關知識，因應疫情避免群聚玩遊戲增加染疫風險，台中市政府警察局第四分局以零接觸網路互動方式，舉辦全民動腦有獎徵答活動，不僅將防制「新興毒品、幫派、詐欺、網路賭博、兒少性剝削」等五大主題，以生活化擂台賽賽制方式進行比賽，讓青少年思考生活中自身行為是否可能有違反法令疑慮。

警方表示，活動期間進入臉書「台中市政府警察局第四分局粉絲團」網頁，針對活動貼文按「讚」，並透過連結網址作答，第四分局將於活動截止後，選出答對題數最多，答題速度最快之前5名贈送精美禮品；未得名的參賽者也將額外抽出3名贈送參加獎，以鼓勵更多青少年參與，讓青少年感受到犯防宣導不再像以往刻板、傳統的模式進行，轉變成歡樂有趣的活動形式，吸引青少年的興趣。

台中市政府警察局第四分局說，近期犯罪年齡有下降趨勢，青少年常因不了解，好奇嘗試或者偏差觀念而誤入歧途，留下人生污點造成終身遺憾。因此以時下活潑互動趣味比賽等方式，傳達青少年犯罪預防等重要觀念，使其進而了解毒品、幫派、詐欺、網路賭博、兒少性剝削犯罪等相關法令，避免觸法。