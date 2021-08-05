有關國產高端疫苗爭議不斷，台北市副市長黃珊珊今（5）日在臉書酸說，國產疫苗的一場奇幻旅程，就像坐了雲霄飛車不斷闖關，過程沒有絲毫障礙，應該舉世罕見。

黃珊珊舉例，大學畢業後考律師高考，要先有法學院的畢業證書，或至少要有同等學歷證明文件才能報名國家考試，考上了才能取得律師資格，還要完成職前實習訓練，才能正式取得律師執業資格。

國產疫苗應也是一樣，她說，就算沒有畢業證書（三期臨床實驗），可以用同等學歷證明（EUA）參加考試，但要等到考上放榜後才可以取得正式的資格，不過高端疫苗已經直接宣告取得所有資格（納入公費接種及網路預約）直接上場。黃珊珊坦言，自己不了解醫學，但基本的邏輯應該很清楚，要開綠燈不是不可以，但是應該還是要重視程序正義吧。

黃珊珊表示，政府盡所有一切努力幫國產疫苗掃除障礙，目的是要讓國人快一點打到疫苗產生保護力，令人敬佩，但如果疫情嚴峻到無藥可治，需要用如此破格的方式，她想大家都沒甚麼意見，但現在還有其他經國際認證的疫苗可用，卻在最重要的八月缺貨、斷貨，且高端疫苗還沒完全生產出來就已排上預約平台。她批，為了高端，甚麼法規和程序都成了具文，在民主法治的台灣，如果程序不正義，理由再正當也很難說服國人。