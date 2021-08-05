今(4)日清晨可說是搖不停，尤其5時50分出現規模6.1的地震，加上後續三起餘震，讓許多民眾紛紛夢中驚坐起，不過今天地震報告在17分鐘後才出爐，許多民眾反映無法即時獲得最新消息，中央氣象局回應，係因人工檢視定位系統卡住，氣象局將持續優化系統並改進。

今晨最大震的震央位於宜蘭縣政府東方70.1公里，地震深度16.7公里，芮氏規模6.1，後續也接連出現三起餘震，地震測報中心副主任吳健富在上午線上記者會表示，今晨地震是菲律賓板塊往東北隱沒下去，該震央位置也是地震好發區域之一，位於高樓感受較明顯，不過這屬正常能量釋放，未來2周內仍有規模4.0到5.0的餘震，民眾無需擔心。

不過今晨第一起地震後，地震報告遲至17分鐘後才發布更新，不少民眾不滿無法獲得即時的地震資訊，表示「太誇張」，記者會上媒體也好奇，地震判讀平均時間都較以往拉長約10分鐘左右，是否在定位或相關技術上遭遇什麼樣的困難？未來是否能更即時一些？

吳健富說明，國家警報以及地震速報的推播都是自動作業的系統，有即時發布出去，但早上因為人工檢視定位系統有卡住，24小時當班同仁發現後就馬上重啟，所以重啟會多一點時間；此外，今年4到7月花蓮有許多群震，一分鐘內有許多地震進來，系統區分不同地震的地震波時，為了避免誤判，人工判斷上也需要多些時間來檢視，會持續優化系統，也會進一步檢討。

根據氣象局近10年統計，每年台灣附近區域出現規模6.0以上地震約2到3個，今年2月7日與4月18日均各別出現一起規模6.2地震，今天這起規模6.1是第3個。