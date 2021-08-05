紫南宮捐血站去年捐血量達4萬2267袋，數量居全國之冠，堪稱「行動血庫」，今年初迄7月底，仍是全國第1名；由於中部鬧血荒，庫存不到7天用量，紫南宮為鼓勵民眾捐血，捐血250cc即送金錢母1枚、捐血500cc送套裝錢母1組。

紫南宮因應中央流行疫情指揮中心指示，防疫警戒降至二級但不解封，廟方實施限制措施，信眾進入借還金中心，都採取體溫量測、消毒，人流、動線管制，確保信眾維持社交距離及全程戴口罩。

台中捐血中心統計顯示，2020年紫南宮捐血量為4萬2267袋，合計捐血量為1056萬6750cc，是全台績優團體第1名；20211月2日至7月31日止，共募集3萬2239袋，合計捐血量為805萬9750cc，紫南宮仍是全省捐血量最多的捐血站，堪稱「活動血庫」。

因此，台中捐血中心主任林冠州，頒發感謝狀予紫南宮，感謝主委莊秋安對公益活動鼎力協助；目前，血庫不足7天用量情形，各血型存量亦呈現供應不足現象，因此，林冠州再次請紫南宮幫忙紓解血荒。

因應疫情警戒降至二級又欣逢父親節，特別於8月5、6、7日（周四、五、六），再增加1台輛捐血車，每天會有2輛捐血車，從早上九點半到下午3點止，定點在紫南宮水濂瀑布前，民眾只要捐血250cc即送金錢母1枚、捐血500cc則送套裝錢母1組，挽袖捐血送愛心，也藉此祈求平安發大財，並為父母親向土地公祈福保健康。