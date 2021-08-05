台嘉碩(3221)上半年每股盈餘為0.56元，公司轉投資嘉碩生醫兩大產品—艾普定C反應蛋白分析卡匣組(iProtin CRP assay cartridge kit)」與「艾普定免疫定量分析儀(iProtin reader)」已獲得CE認證，嘉碩生醫將針對歐洲基層診所與遠距醫療客戶正式啟動歐洲市場銷售，並於今年第3季同步推動國內醫療照護產品銷售。

台嘉碩佈局生醫檢測領域多年，開始進入收割期，嘉碩生醫「艾普定C反應蛋白分析卡匣組」與「艾普定免疫定量分析儀」獲得CE認證，核准可進入歐洲體外診斷市場。

台嘉碩表示，嘉碩生醫「艾普定C-反應蛋白分析卡匣組」透過特有封裝技術，有效隔絕出SAW元件的生化反應區，讓水相反應穩定地進行而不會使SAW元件短路，且透過單株抗體的高精密度噴塗技術，達成醫療級的量測品質，以及獨特的乾燥保護技術，讓產品可以穩定儲存於常溫長達一年以上，保持產品的可靠度。

再者，相較於市場多為桌上型或大型醫療檢測設備，嘉碩生醫檢測儀器重量僅0.2公斤，輕巧易於攜帶，且使用此POCT系統檢測方式簡單，只要用集血器在指尖取一滴血後放入檢測晶片感測區，數分鐘內，該儀器即可檢測出人體內的C反應蛋白(CRP)濃度，作為發炎或細菌感染的預警，設備易於操作，更重要的是，「艾普定C-反應蛋白分析卡匣組」的晶片可以在常溫下保存，適合用於基層診所或居家訪視，或應用於老人社區或長期照護的機構。設備能提供定量結果，醫療人員可據此做出準確的診斷和決策，以改善群體健康狀況。

根據國際大廠(2021)全球趨勢大調查，因為歐洲地區原本高齡及慢性病人口龐大、與COVID-19所造成的生活影響，歐洲未來五年遠距醫療之營收成長將超過4.5倍，可達到207億美元市場規模，嘉碩生醫將針對歐洲基層診所與遠距醫療客戶正式啟動歐洲市場銷售。

台嘉碩表示，「艾普定C反應蛋白分析卡匣組」與「艾普定免疫定量分析儀」進軍歐洲，可成功建立遠距醫療新服務模式，除可為病人提供線上即時檢測服務，還可確保慢性病患者獲得所需醫療照護服務，並減少不必要抗生素的濫用。

除了歐洲外銷市場，嘉碩生醫也積極推動國內醫療照護服務，預計在2021年第3季同步啟動產品銷售。

受惠於石英元件市場需求強勁，台嘉碩第2季業績表現不俗，第2季合併營收為7億元，營業毛利為1.73億元，營業淨利為5972萬元，稅後盈餘為5700萬元；累計上半年合併營收為13.39億元，營業毛利2.79億元，營業淨利為6927萬元，稅前盈餘為6085萬元，歸屬於母公司稅後盈餘為5657萬元，每股盈餘為0.56元。