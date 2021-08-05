美股消息面：

1.人力資源服務公司ADP公布，美國7月民間就業新增33萬人，遠不及經濟學家預估的增加69.5萬人。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌1.7%，較前一周的上升7%大幅放緩。30年期固定抵押貸款利率下滑至2.97%，為2月以來首次跌破3%。

3.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存增加362.6萬桶，而市場預期為減少310.2萬桶。汽油庫存減少529.2萬桶，超出市場預估的減少178萬桶。餾分油庫存增加83.3萬桶，市場預期為減少54.3萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.2個百分點，原油進口量增加51萬桶/日。

4.美國供應管理協會（ISM）公布，7月非製造業指數為64.1，遠超出經濟學家預估的60.5和6月的60.1，創下歷史新高。非製造業企業活動分項指數為67，高於經濟學家預估的60.6。非製造業新訂單分項指數為63.7。非製造業就業分項指數為53.8，投入價格分項指數為82.3。

5.IHS Markit美國7月服務業採購經理人指數（PMI）終值為59.9，略高於初值和市場預期（59.8）。綜合PMI終值為59.9，高於初值59.7。

6.Delta變種病毒肆虐全球，以及美國原油庫存意外大增，使市場對原油需求放緩的擔憂加劇，周三國際油價連跌第三天。紐約期油收跌2.41美元或3.41%，跌破70美元大關，收在每桶68.15美元。倫敦布蘭特期油收跌2.03美元或2.8%，為每桶70.38美元。

7.聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）暗示央行可能在今年晚些時候開始縮減購債規模，但可能到2023年初才會升息，周三美元盤中應聲反彈高，受此影響，國際金價漲幅收斂，終場紐約期金幾近收平，為每盎司1814.5美元。