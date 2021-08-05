阿北在魚塭載浮載沉2小時體力全失，在警消的攙扶下返家休息。（岡山分局提供）

高雄市永安區一名老翁4日下午不慎跌落自家魚塭，死命扶著膠筏在水裡載浮載沉2小時，所幸在警消與民眾的合作下順利上岸。（岡山分局提供）

阿北要注意安全！高雄市永安區一名老翁於4日下午4時許，不慎在自家魚塭跌倒，所幸老翁緊抓膠筏在水中苦撐2小時，經路過熱心民眾報案，警消火速救援下，才順利將老翁拉上岸，結束一場虛驚。

岡山分局永安分駐所於4日16時許接獲民眾報案，稱有一名老翁跌落在魚塭內無力自行脫困，當時永安所副所長陳瑞林、警員黃智源火速趕往現場，發現一名看起來非常虛弱的老翁抓著一艘膠筏在魚塭中載浮載沉。

阿北餵魚腳滑 緊抓膠筏撐2小時獲救（岡山分局提供）

警方指出，當時情況十分危急，現場一名英勇的民眾直接打赤膊跳下水游向膠筏，並打算將老翁連人帶膠筏拉近岸邊；而陳副所長亦奮不顧身進入魚塭中協助將膠筏靠岸，與熱心民眾合力將體力快要透支的老翁救助上岸，由於老翁穿著的褲子因吸水變重，眾人耗費九牛二虎之力才將其順利拉回岸上。

經了解，落水的71歲林姓老翁在自家魚塭內操作膠筏，不慎於餵魚時跌落，所幸驚險之際有抓住膠筏未遭滅頂，但因老翁腿部無力，無法自行爬上膠筏脫困，跌落魚塭約兩小時後才被報案人路過發現，所幸警民齊力救援即時，消防人員檢視林姓老翁身體並無大礙，隨後由警方協助載送其返家休息。