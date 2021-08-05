世界球后戴資穎在東奧表現精彩，為台灣摘下銀牌，然而外界的正反聲浪不斷，讓戴資穎忍不住反擊，「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球」，這陣子收到的「檢討」訊息太多，她的心情也受到影響，但未來還是希望都帶給大家正能量。

戴資穎昨晚在IG轉發一名網友的限時動態，該名網友指出戴資穎在場上打出太多界外球，甚至打在網上，因為心急如焚沒有發揮實力，「導致這面金牌戰，戴資穎的表現NG，拿下銀牌」，直指戴資穎失誤太多，對此，戴資穎也罕見動怒回擊，「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球」。

戴資穎罕見動怒回應酸民。(圖/翻攝自戴資穎IG)

戴資穎同時也強調，「沒有什麼叫作看好奪金，這兩面牌都是突破」，引來粉絲們關心她的狀況，戴資穎隨後也再度發文澄清，「先謝謝大家的關心，我沒事，也不用替我抱不平，我打球是為了自己，只是打球為我帶來了你們！」正能量的態度獲得狂讚。

戴資穎隨後又發文希望大家別為她擔心。(圖/翻攝自戴資穎IG)

戴資穎在文中表示：「我會適應各種聲音，然後繼續關注在我該做的事情上，希望用正面的能量影響你們，所以不會再分享類似這樣的回覆，我也沒有往心裡去，因為我做了多少努力、發揮得怎樣，我比誰都清楚。」事實上，戴資穎已為台灣寫下奧運羽毛球女子單打項目的最佳記錄，但和金牌擦身而過還是難掩失落，而這些鍵盤教練不會理解在賽事場上壓力變化，和選手們多努力在背後訓練的過程；不過，經過幾天調適，球后再度再度打起精神，也期待她未來的表現。