「世界球后」戴資穎昨(4日)和「麟洋配」李洋、王齊麟光榮返台，也許是賽後引來太多關注壓力大，戴資穎回台後，先是在限時動態貼出全黑照，今凌晨又截圖回應某網友，反擊：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」隨即刪文，引來約2500多名網友湧入留言幫嗆該網友，連網紅「鳳梨」也發文抱不平，而該名網友稍早已經關閉IG。

戴資穎這回在東奧打進女單金牌賽，雖最後不敵大陸選手陳雨菲，但仍引來許多網友送暖關心，而戴資穎則在賽後表示，這回IG粉絲暴增了7、80萬人，讓她很不習慣，提醒：「運動員的日常很無聊，像工作一樣，所以...再來要回去隔離了，擔心動態很無聊的，可以有比賽再來追喔」。

戴資穎昨返台後突然在限時動態發出全黑畫面。（圖／翻攝自 IG）

比賽後兩天，戴資穎才誠實表達獲銀牌心情，直言：「比賽結束當下，本來連牌都不想看一眼」，但後來想到這面獎牌是在很多人幫助下才得到的，轉念強調只要盡力了就沒遺憾，她更秀出自己帶著銀牌吉祥物逛選手村的照片，引來網友狂讚是「最棒的運動家精神」。

該名鍵盤評審網友稍早已經緊急關閉IG。（圖／翻攝自 IG）

昨下午戴資穎抵台，到了機場後先是低調表示不受訪，接著又在IG限時動態貼出黑畫面，讓粉絲十分擔心，今凌晨她罕見生氣貼出某位「鍵盤評審」網友的評論，對方稱她這回在比賽中失誤太多、回擊時球都打在網子前面、表現NG，引來戴資穎回應如果覺得失誤太多可以別看，「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」

戴資穎稍早已將此限時動態刪除。（圖／翻攝自戴資穎IG）

戴資穎不久後雖已刪文，但仍引來不少網友到該名網友的IG留言洗版，寫下：「這裡即將一場腥風血雨」、「卡 要被灌爆了」，網紅鳳梨也跑去留言：「小戴前兩場已累積膝蓋的傷…不是她NG，她竭盡全力了！懂嗎？」而該名網友稍早已經緊急關閉IG。