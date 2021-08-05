國民黨主席參選人朱立倫誓言要在當選後一年內讓國民黨支持率超越民進黨，現任主席江啟臣昨天出示民調強調「國民黨已經超過民進黨」。對此，朱立倫今天接受專訪表示，根據國民黨智庫自己做的民調，國民黨跟民進黨還差非常遠。

江啟臣昨天在國民黨中常會上出示中華民意研究協會委託TVBS民調中心所進行的民調，民進黨的政黨支持度為21.8％，國民黨的政黨支持度，從6月的19.0％增加4.4％，正式超越民進黨來到23.4％。他強調，國民黨支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式。

朱立倫說，作為一位黨員當然希望支持度越高越好，但他在基層走聽到民眾的心聲，國民黨在民意支持度還是落後民進黨，而且後面又有民眾黨急起直追。

朱立倫透露，根據國民黨智庫七月做的民調，我們的政黨支持度大概19％，民進黨27％，民眾黨接近11％，這些資訊雖然是內參，但我們必須誠實面對事實，我們的確距離民進黨還有一段距離。

他表示，當選後一年內讓國民黨支持率超越民進黨，並不是只單一民調上的超越，而是各項民調都要超越民進黨。一年多後我們要面對地方選舉，一定要讓國民黨成為候選人的資產而非包袱。

被問到國民黨與民眾黨未來的競合關係？朱立倫認為，只要能擴大國民黨支持度，我們不能排除任何合作可能，不過我們也不會錯誤結合傷害到本黨同志。他說，他經過這一兩年思考，覺得民眾黨像是朋友，也是刺激成長的動力。