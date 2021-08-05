受惠於經濟強力復甦，不少美國企業在第二季繳出亮眼財報，標普500指數中有高達85%的成分股營收優於市場預期，激勵標普500指數今年漲幅已超過18%，整體走勢並未受到消費者物價指數上揚、聯準會有意升息等消息影響，不過有分析師認為，美股的好日子快沒了，預計9月開始出現回檔，下跌幅度約10%，就算最後沒有崩盤，整體狀況也不會太好。

綜合外媒報導，花旗美股策略分析師Tobias Levkovich表示，「即使市場上有許多人認為股市沒有出現關鍵性的下跌因素，但是當税收增加、成本上升侵蝕企業獲利能力、聯準會決定縮減寬鬆貨幣政策及通貨膨脹壓力持續增加等因素同時出現，9月會是標普500指數表現差的月份。」

Tobias Levkovich預測，標普500指數將回落至4000點左右，意味將出現至少10%的回檔，「即使沒有劇烈下修的狀況，我認為整個月的表現都不會太好，可能會相當糟糕。」

報導指出，Tobias Levkovich的擔憂都是有原因的，周三聯準會副主席Richard Clarida就說，「通膨率即將達到原先預估的2%標準，可能讓聯準會展開縮減經濟政策的實際動作，若明年底前就達到經濟目標，2023年就有可能升息。」

此外，Richard Clarida並未透露聯準會縮減購債的時間表，僅強調官員們都在進行討論，「任何的政策都是風險的，只要通膨成長率未趨緩，貨幣政策在2023 年正常化的機率就相當高，這也與我們預期的目標相近。」