女兒竟然幫助爸爸找對象！一名單親爸爸在臉書分享，他日前帶女兒到某家具店逛街時，女兒竟然一直盯看2名正妹，沒想到去上個廁所，女兒竟然不知用什麼方式，讓其中一名正妹主動給了聯絡方式，讓他瞬傻眼：「希望那個女生有看到這篇日記，我實在是無辜的」，此貼文引起2500名網友大笑留言：「這個小女孩自己挑後媽！」。

這名單親爸在「爆系故事館」分享，他日前帶女兒逛家具行時，女兒不斷盯看不遠處2名正妹，然後開口問他：「爸爸，你覺得那兩個姨姨誰比較漂亮？」。回答完後，女兒竟然提議「不然你跟她結婚」，讓他不知如何以對，只能解釋：「結婚對象不能只看外表」，說完就去上廁所。

讓原PO驚訝的是，沒想到上完廁所回來，女兒竟然在跟2名正妹聊天，嚇得立刻把女兒拉回來：「幹嘛 嘛騷擾人家！」，然後跟對方道歉。就在準備離開時，其中一名正妹走過來，原PO本來開口要對方道歉，不料對方卻主動提議交換聯絡方式，表達願意交朋友，原PO事後發文表示，希望對方能夠看見這篇貼文「我實在是無辜的…。」

原PO將女兒的神助攻事蹟曝光，立即吸引2500人按讚、在下方洗版留言「自己的新媽自己找」、「好希望有這種乖巧可愛的女兒」、「為了爸爸的幸福，女兒也是操碎了心」、「女兒眼光真好，至少幫爸爸找了個有風度的女性」。