截至8月4日24點，東京奧運會第12個比賽日，中國隊雖然僅取得一枚銀牌，依舊以32金22銀16銅的成績，繼續穩居東奧金牌榜第一。

緊隨其後的是美國隊（25金31銀23銅）和東道主日本隊（21金7銀12銅）。往屆能夠躋身金牌榜前三的俄國奧會本次發揮不佳，目前僅僅拿到14金21銀18銅，排在榜單的第六位。

本屆奧運會的比賽日只剩下4天了，事實上，大的排名基本已經確定，中國隊非常有希望衝擊金牌榜第一的位置。

原因在於中國隊接下來已經提前鎖定了乒乓球男女團體賽金牌、跳水男女10公尺跳臺金牌，另外還有希望衝擊田徑多個競走項目、女子沉量級拳擊金牌。如果夠幸運，中國隊至少還可以拿到5枚金牌。

這屆奧運會的金牌榜上，中國隊最大競爭對手依舊是美國隊，雖然目前落後中國隊達到7枚金牌，後續在男女籃球、田徑接力、以及拳擊等優勢項目上，美國隊有機會可以再添幾枚金牌。如此一來，美國隊仍有機會爭奪金牌榜第一。

8月5日，東京奧運會將會進入到第13個比賽日，中國隊在跳水、乒乓球團體和競走項目上擁有奪金的實力。