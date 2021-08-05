「世界球后」戴資穎在東京奧運不敵大陸選手陳雨菲，雖然與金牌擦身而過，但已經創下個人奧運最佳成績，不過「熱血主播」丁元凱因為轉播時用詞不當，賽後臉書被網友留言灌爆，痛批實在太不專業。

丁元凱轉播羽球金牌戰時，除了多次將界內、界外球看錯，用詞不當更是惹火大批球迷，他先以「打不死的蟑螂」形容大陸選手陳雨菲，接著在陳雨菲來到賽末點時，更聲稱戴資穎「一腳踏在懸崖邊上」，加上播報分貝太高、情緒過於亢奮，被網友嗆聲太吵、不專業，對此，他先在臉書發文致歉，認為自己「太過真情流露」，不過多數人仍不買帳，怒嗆：「被迫聽你吵雜且毫無專業的旁白，一路幾場轉播看起來很痛苦」、「你熱血所以可以批評別人蟑螂，還不道歉你自認為的熱血」。

不過丁元凱挨轟不只這一樁，播報戴資穎東奧分組賽時，當時戴資穎花25分鐘擊敗對手，沒想到丁元凱在轉播過程竟表示：「早起轉播滿痛苦，沒想到小戴這麼快就結束了，她打完應該會想回去補眠吧」，當時慘遭愛爾達體育台小編在臉書發文怒斥：「一大早起床轉播哪裡痛苦了？這樣本土體育台轉播半夜比賽不都笨蛋」。

丁元凱表示「小戴就是全台灣人都很關心，看收視率就知道了」，他說可能有些人看新聞台播體育不太習慣，他的播報方式從以前到現在都是這樣，並指出「新聞台的年齡層很廣，可能有些人連規則都不懂，所以我必須說得很白話」，他也表示「也很多人給我鼓勵，我不可能滿足所有人」，吐露出無奈心聲。