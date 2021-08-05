MOSFET概念股力士(4923)上半年每股賺2.26元，毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為25%、13%、10%，呈現三率三升。

力士累計2021年上半年合併營收達5.39億元，受惠於客製化之MOSFET產品需求增加，帶動上半年營業利益7122.6萬元，稅後淨利及稅後每股盈餘(EPS)分別為5510.6萬元、2.26元，超越去年全年度的獲利表現。

力士2021年上半年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為25%、13%、10%，受惠MOSFET漲價效應外，終端消費者的強勁需求也推升良好的接單動能，加上營運成本、費用管控得宜，是力士今年上半年營運表現遞出三率三升的重要關鍵。

展望2021年下半年，力士表示，看好下半年進入MOSFET傳統產業旺季，有機會帶動公司整體營運持續站穩高峰。以目前力士在手訂單排程已至今年年底，除了既有訂單出貨暢旺外，力士優化目前MOSFET技術專利而推出新一代ETG專利系列MOSFET產品，亦在國際筆電大廠對於充電變壓器(Adapter)需求拉升帶動下，出貨表現逐步增溫，推進公司來自電源領域的營收比重持續增加，有助分散客戶產業風險，也隨著產品結構持續優化，精進公司整體毛利率與獲利表現。

力士進一步表示，觀察過去在晶圓代工產能吃緊下，車用晶片因新車銷售市場強勁復甦而有明顯的供需失衡情形，加上近期馬來西亞以封城政策防堵疫情擴散，使得當地IDM大廠在人流降載下，MOSFET、二極體等功率半導體供貨動能減少、且交期大幅延長，創造深耕在筆電、伺服器、手機快充等的台灣MOSFET廠有機會承接轉單的機會，將為今年下半年營運成長添柴加火。