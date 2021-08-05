新冠病毒Delta變異病毒株引發的本土疫情還在蔓延，中國新冠減毒疫苗能否應對Delta變異毒株？又一家新冠疫苗生產企業作出回應。大陸網媒「澎湃新聞」報導，深圳康泰生物製品股份有限公司4日表示，該公司針對新冠病毒變異株的研發項目取得重要進展，已經成功分離出多株新冠病毒Delta變異株單克隆（複製）毒種，後續將嚴格按照人用疫苗質量要求進行毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對Delta變異株的新冠滅活疫苗做好準備。

康泰生物有關負責人表示，公司內部進行的交叉中和實驗結果顯示，截至目前，已獲批緊急使用的康泰生物新冠減毒疫苗對多種新冠變異株也能夠產生良好的中和反應，仍具有保護性。

報導稱，康泰生物研發新冠病毒減毒疫苗通過大陸國家藥監局組織論證，大陸國務院聯防聯控機制於今年5月8日批准緊急使用。

6月2日，據《廣州日報》報導，康泰生物研發的新冠病毒減毒疫苗（Vero細胞）首針在深圳接種，這是廣東省首個自主研發生產、獲批緊急使用並啓動接種的新冠疫苗，康泰生物董事長杜偉民接種了第一針。