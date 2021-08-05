去（2020）年6月15日13時許，大陸湖北省襄陽市一名年輕正妹來到樊城區某按摩店想舒活筋骨，豈料她挑選100分鐘洗腳加按摩項目後，進入2樓包廂，一名前來服務的年輕男按摩師竟貪圖其美貌，爾後趁年輕女子按摩按到睡著，當場性侵得逞。日前法院依強姦罪，最終判處男按摩師有期徒刑4年6個月。

根據《瀟湘晨報》報導，去（2020）年6月15日13時許，大陸湖北省襄陽市一名年輕正妹，因為前一晚通宵玩遊戲，極睏無比，加上想好好按摩放鬆一下，於是便前往樊城區某按摩店消費。

可該女子萬萬沒想到，男按摩師看到她竟起了色心，先是溫柔的詢問要不要喝水，直誇她長得漂亮、一身雪肌，按摩期間還勸她不要玩手機，好好睡一會兒。就這樣時間來到當日下午15時許，年輕正妹購買的按摩100分鐘項目時間在即，由於男按摩師積極鼓吹加時，眼皮越來越重的年輕正妹，決定再追加按摩60分鐘，不一會兒，她就因為頭部按摩太舒服，開始犯睏，約莫過了20分鐘沈沈睡去。

接著可怕的事就發生了，男按摩師見年輕正妹熟睡，按耐不住獸性，竟撲向她趁機性侵得逞。當場年輕女子感覺有異，加上動靜太大突然驚醒，發現自己衣衫不整後，馬上痛哭斥問男按摩師對她做了什麼，並拿出手機錄影，同時呼喊其他工作人員報警，很快的警方抵達現場後，馬上對男按摩師進行詢問、勘驗，最後將其逮補歸案。

同（2020）年9月21日，湖北省襄陽市樊城區檢察院向樊城法院提起公訴，指控該名男按摩師犯下強姦罪，日前法院最終判決，將其判處有期徒刑4年6個月。