據路透社統計，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例今天突破2億大關，世界多地病例激增，凸顯富國與窮國間疫苗接種率的鴻溝。

全球約1/3國家病例攀升，許多國家甚至半數人口尚未接種第一劑疫苗。傳染力更強的Delta病毒變異株威脅到接種率低的地區，也讓醫療照護系統承受壓力。

世界衛生組織（WHO）今天呼籲暫停施打疫苗追加劑，直到各國至少10%人口接種疫苗為止。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示：「我們迫切需要扭轉情勢，讓大多數疫苗從高收入國家轉向低收入國家。」

Delta變異株顛覆了所有關於病毒的假設，也讓經濟為之動盪，疾病專家急著要查明這種病毒是否會加重病情，尤其是針對尚未接種疫苗的人。

自疫情爆發以來，世界人口至少2.6%染疫，由於許多地方檢測能力有限，實際確診數字恐怕更高。路透社分析，若把染疫總數視為一個國家的人口，這個國家會是全球第8大國，排在約有2.1億居民的奈及利亞之後。

根據分析，全球在疫情爆發後一年多累計一億例確診總數大關，如今翻倍僅耗時6個多月。全球迄今已有約440萬人死於這場疫情。

以7天平均來看，通報最多新增病例的國家為美國、巴西、印尼、印度和伊朗，這5國約占全球每天所有新增病例的38%。

全球每通報7起病例，美國就占1例。雖然美國70%成人至少已接種一劑疫苗，但在佛羅里達州和路易斯安那州等接種率低的地方，染疫住院人數都創下新高。路州一間醫院院長警告，「最黑暗的日子」還沒到來。

根據白宮COVID-19應變小組數據，重症病例中，未接種疫苗者就占了近97%。