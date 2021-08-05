隨著2020東京奧運賽事的進行，台灣吹起一股運動風，替中華台北隊出戰的選手們瞬間獲得大量關注，漸漸注意到他們一路訓練的艱辛，「路跑女神」雷艾美有感而發，看著自己身為運動員的妹妹雷理莎在奪牌前得付出的汗水，揭密選手進入國家訓練中心後的收入。

雷艾美3日在IG表示，奧運選手得獎後，除了會獲得一筆國光收入，還有一點知名度，有機會與各大企業合作，她稱之為「幸福的運動員」，不過尚未拿牌的運動員就沒這樣的待遇了，根據國際綜合性運動賽會集訓選手費用支給要點，菁英選手進入國家訓練中心，假如沒有得獎，月收僅有3萬新台幣，且不包括勞健保、國民津貼等保障；不是備賽培訓期，這些選手們得離開中心，但訓練不會停止，這段期間累積的教練、訓練費、場地、設備等費用甚至收入來源得自己想辦法，「講白了，除了比賽期你才是國家的，其餘的時間就…」她感嘆在台灣當運動員是很辛苦的，非常值得大家尊重。

雷理莎曾在全國中等學校運動會勇奪女子組1500公尺三連霸亮眼成績，4分30秒50的紀錄至今沒人超越，但她高三不堪負荷比賽壓力離開田徑界，7年後才回歸，卻因懷孕被迫喊卡，後來她克服產後尾椎疼痛、鈣質流失等困難，堅持繼續在熱愛的跑步領域發光發熱。