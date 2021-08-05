Delta變種病毒蔓延全球，多國急打疫苗救命，而台灣近日因疫苗短缺，宣布莫德納兩劑接種間隔時間延長到10至12周，讓人擔憂是否會影響保護力。對此，台大前感染科醫師林氏璧引述英國與加拿大的研究指出，兩劑間隔拉長是可行的，甚至有研究認為抗體效果更佳。他也表示，對於有症狀感染，只打一劑莫德納對Delta的保護力是72%、BNT是56%、AZ則是67%。

林氏璧昨在臉書發文表示，台灣目前的疫苗政策是衝高第一劑疫苗的覆蓋率，因此將莫德納的第二劑延至10至12周施打，且近日莫德納到貨量有限，指揮中心指揮官陳時中8月3日在記者會上透露，正在蒐集國際資料與專家意見，不排除拉長莫德納兩劑接種的時間。

林氏璧指出，這個消息也讓不少人擔憂，拉長兩劑疫苗的間隔時間，是否會影響到疫苗的保護力，他則認為這個證據將在加拿大的經驗上看到，因為加拿大今年3月因為疫苗缺乏，但疫情持續延燒，考量之後宣布兩劑間隔時間延長至16周，但最後的結果是好的，當地的疫情在廣泛注射疫苗後慢慢下降，目前控制的還不錯。

林氏璧也說，加拿大自5月起疫苗陸續到貨，6月各省縮短兩劑注射的間隔時間，原因是Delta變種病毒打一劑的保護力可能不夠，因此開始衝高第二劑的覆蓋率。在6月1日的時候，完整打完兩劑疫苗者僅6％，但到了7月8日就增加到40%。加拿大目前的疫苗覆蓋率，至少打一劑的人為71.85%，完整注射完兩劑者占59.47%。

林氏璧表示，英國在5、6月進行後續研究，發現BNT和AZ疫苗兩劑施打的間隔時間拉長，抗體產生的效果反而更好。而加拿大預印本研究指出，僅打一劑的狀態，各疫苗對於各種變種病毒都有一定的保護力。施打兩劑後，保護力則可進一步增加，若面對疫苗供應受限的狀況，可以考慮延後第二劑的施打，以達更高的群體保護。

林氏璧引述該研究說，對有症狀的感染，只打一劑莫德納對英國Alpha變異株的保護力是83%、對印度Delta變異株是72%；BNT對Alpha的保護力是66%、對Delta是56%；AZ對Alpha的保護力是64%、對Delta是67%。打完兩劑疫苗7天後，莫德納對Alpha的保護力是92%，BNT對Alpha的保護力是89%，AZ對Alpha的保護力是79%。

林氏璧接著說，對住院或死亡的保護力，莫德納對Alpha的保護力是79%、對Delta是96%；BNT對Alpha的保護力是80%，對Delta是78%；AZ對Alpha的保護力是85%、對Delta的保護力是88%。打完第二劑7天，莫德納對Alpha的保護力是94%，BNT對Alpha的保護力是95%。