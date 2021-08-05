國民黨主席選舉出現「朱江對決」局勢，被問到相信回鍋再戰黨魁的前主席朱立倫，不會參選2024，爭取連任的現任主席江啟臣尷尬笑回，「這要問他，相信你的疑問是很多人的疑問」，他重申自己沒有參選2024想法，專心當造王者。

江啟臣上午接受《千秋萬世》廣播專訪時說，很多人擔心主席選舉變成2024前哨站，此時此刻為了避免黨內因這樣的想法而分裂，他堅定認為應該好好爭取連任，同時宣布自己不參選2024，做好kingmaker角色。

被問到朱立倫參選是否有壓力，江啟臣說，他還蠻平常心，黨內選舉其實就是分工程序，透過這個過程由黨員作選擇，競選一定要努力，到處拜託請益爭取支持，心情上還好。

朱立倫宣布參選黨魁，提到未來1年後，要讓國民黨的支持度超越民進黨，未料昨天TVBS最新公布的民調，國、民兩黨支持度出現黃金交叉，國民黨已超越民進黨。

對此，江啟臣表示，今年年初後，國民黨與民進黨的差距愈來愈小，國民黨陸續從去年12％，緩慢回升到23、24％，近2、3個月的政黨支持度的消長，就有這樣的預期，「或許朱立倫這半年沒有關注國民黨這方面的數字」。

江啟臣說，代表這一年多來，國民黨逐步體質調整，如同部隊訓練整裝不一定能讓外界看到，等到雙方交戰，就能看出這段時間的努力，但民調起起伏伏，值得欣慰，還是要繼續努力；2022年對國民黨是邁入下個階段，要設法突破壯大，要提前想法布局。

江啟臣坦言，防疫期間不見得能有大型抗爭、焦土作戰、激烈抗議行為，但國民黨最起碼點出重大問題，並提出建議，比如入境普篩、要政府買國際認證的疫苗、電價凍漲、普發現金等，也證明是對的，一點一滴累積人民對在野黨的認同。