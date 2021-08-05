面板三虎4日表現亮眼，群創、彩晶都收在漲停，推升大盤向上，群創今(5日)開盤上漲0.55元，以21.5元開出，截至9點35分，一度來到21.55元，漲逾2%，友達、彩晶都以平盤開出，隨後翻跌，盤踞台股成交量前3大。

外資4日大買面板股，買超前4名當中，面板股就占了3檔，買超第1名為群創，共買超75513張，買超第2名為友達，共買超52165張，買超第4名則是彩晶，也買了34035張；不僅外資大買，投信買超第1名也是群創，共買超15795張，不過，投信對彩晶、友達則是分別賣超3012張與2374張。

外資與投信都大買的群創今以21.5元開出，截至9點35分，一度來到21.55元，漲幅2.86%，但盤中翻黑至20.8元；友達以平盤23.4元開出後，曾上漲0.5元至23.45元，但隨即翻黑，一度報22.55元，跌幅3.6%；彩晶也以平盤21.55元開出，一度翻揚至21.65元，隨即翻黑，一度報21元，跌幅2.5%。

群創、友達、彩晶今成交量一度躍升至台股成交量前3名，但至9點50分，群創成交量已有逾52萬張，友達有逾19萬張，第3名則被聯電追上，成交量逾11萬張，第4名則是彩晶，成交逾10萬張。

聯電今開盤以61元開出後，一度攻至62元，漲逾2%。