4日深夜，A股市場傳出3大利空。首先，大陸科技部網站刊文稱「加拿大一項研究表明部分癌症和飲酒有關」；接著，新華社刊發題為「警惕電子煙流向未成年人」一文，在美上市的電子煙巨頭霧芯科技快速跳水；最後，新華社刊發「身高焦慮就打『增高針』？危險！」

「加拿大一項研究表明部分癌症和飲酒有關」文章被廣泛傳播，一時間，市場對於白酒股走勢也充滿疑慮，5日白酒股開盤齊跌。

新華社刊發的文章指出，生長激素有被濫用的苗頭，可能帶給使用者內分泌紊亂、骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。市場人士認為，這可能利空市值超過1200億的長春高新，安科生物也可能會受到衝擊，5日開盤，兩檔股票跌幅都超過10％。

《券商中國》分析指出，從最近的一些文件來看，基本上是圍繞著國民健康與未成年人的身心健康而展開。8月3日晚，大陸國務院發布了全民健身計畫。4日，科技部網站即貼出癌症和飲酒一文。此前還有鬧得沸沸揚揚的遊戲，加上電子煙和增高針，無一不是針對未成年人的成長。

其實，在此之前，央視還有關於「醫美貸」等報導。雖然，類似於癌症與飲酒的知識老早就已經在網路間傳播，但由科技部網站貼出，市場的解讀就會不一樣。分析人士認為，可以預期，白酒、電子煙、生長素（含增高針）之類的公司將受到襲擾。

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