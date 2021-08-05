高雄持續降下豪大雨，各區雨量驚人。（高雄氣象站提供／石秀華高雄傳真）

受「盧碧」颱風外圍環流影響，高雄從昨天起降下間歇性豪大雨，今晨一波波雨勢，讓台大PTT網友心酸地說：「暴雨到懷疑人生」，有網友貼出中央氣象局的雨量預測回波圖，「直直對著高雄衝」，根據高雄氣象站資料顯示，高雄從昨日至今日，有14區日雨量降下超過100毫米，目前以仁武區140毫米居冠，氣象站也提醒苓雅區會出現8級強風，路過民眾要注意！

高雄市持續降下大雨，PTT網友以「大暴雨ing」為題發文，詢問「三民區大暴雨中，颱風也要來了，現在在外面的人辛苦了，會不會停班停課啊」，引發網友熱議，有網友說，「風雨超大，出門好可怕」、「鼓山到苓雅暴雨中」、「暴雨到懷疑人生 這種雨就算開車也是很危險」、「到公司褲管都溼了」、「太扯了，這種天氣也在上班」。

有網友形容高雄大雨：「水像用倒的」、「新興區可以來玩水」，也有上班族哀嚎「跟孩子困在家中出不了門，上班時間又快到了．．厭世」、「完全無法出門，不知道要怎麼送小孩上課」。

根據高雄氣象站資料顯示，高雄市在24小時內目前共有14區降下超過100毫米雨量，1小時的時雨量大於40毫米地區則有甲仙、杉林、美濃、旗山和內門地區；此外，苓雅區強風會達到8級，提醒民眾要防範豪大雨及土石流，並小心強陣風。