二極體廠德微(3675)7月合併營收達1.78億元，再創單月歷史新高，德微日前正式通過美商國際半導體大廠達爾科技VDA 6.3稽核認證，最快今年第4季起出貨全球各大車用Tier 1廠，隨著車用產品佈局發酵，德微預估，明年車用產品可望較今年倍增、大幅成長，今天盤中股價強勢走高。

受惠於車用、工控及消費電子產品出貨暢旺，德微7月合併營收為1.78億元，年成長33%，累計前7月合併營收為11.46億元，較去年同期成長23%。

德微近幾年積極提升製造能力，高技術門檻的車用產品陸續通過各項車規認證，近期再通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，正式進入達爾集團Tier 1汽車客戶系統，未來將透過集團資源躋身全球主要車用Tier 1廠供應商，最快今年第4季起出貨全球各大車用Tier 1廠，為公司營運增添新動能。

德微第2季合併營收5.18億元，年成長25%，營業毛利為1.68億元，年成長42%，營業淨利為8373萬元，年成長78%，稅後盈餘為8457萬元，年成長136%，單季每股盈餘為1.9元；累計上半年合併營收9.67億元，較去年同期成長21%，營業毛利為3.04億元，年成長 47%，合併毛利率從攀升至31.51%，年增5.46個百分點，營業淨利為1.43億元，年成長89%，稅後盈餘為1.29億元，年成長1.21倍，每股盈餘為2.92元。

德微指出，雖然消費性產品佔營收比重逐月減少，但取而代之的車用電子、高階工業用產品及MosFET出貨量逐月提升，公司今年業績有機會拚月月成長、獲利部份則可望呈較大幅度上升趨勢，全年業績將再創新高。