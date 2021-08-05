以太幣的挖礦與顯示卡相關性高，而以太幣價格自去年底的746美元大漲至5月份4300美元之上的高點，上漲逾5倍，大幅突破顯示卡挖礦的損平點，礦工有利可圖，使得顯示卡持續供不應求，帶動挖礦及電競用顯示卡市場價格數波調漲。最近市場對於以太坊的關注在於「倫敦升級」備就緒，預計在12965000區塊（約台灣時間8月5日）正式激活。受「倫敦升級」消息利多，及加密資產市場市場近期反彈，以太幣逐漸走出長達2個多月的盤跌整理，今早指數一度站上2700美元，日內漲幅8%，表現優於比特幣。

板卡相關個股今年獲利表現強勁，技嘉（2376）、微星(2377)尚未公布第二季財報，但以首季的數字來看，技嘉首季稅後純益27.6億元，創單季新高，季增150.4%，年增304.6%，每股純益4.34元，去年第4季每股純益1.73元，去年第1季每股純益1.07元，第2季受到顯示卡價量齊揚之下，可望再戰新高。技嘉產品占營收比重，主機板3成，顯示卡4成，伺服器2成，其他（例如液晶顯示器）1成。第二季營收為317億元，季增逾1成。

微星方面，今年首季營收479億元，第二季略降到461億元。微星今年首季受惠新顯示卡上市，筆電也有新品推出，業績比去年同期成長60%，公司對今年電競筆電展望是非常樂觀，板卡上半年看來也沒有疑慮，為配合強勁的需求，內部已經擴充20%產能，以迎接今年持續成長的需求。