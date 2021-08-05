臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

食藥署昨日（4）宣布，又完成一批高端疫苗封緘檢驗，包含前4批，累計共35.2萬劑，8月下旬有機會開打。因高端疫苗前4批完成封緘檢驗時，被發現疫苗批號不連續，衛福部部長陳時中被追問此事還表現不悅引發熱議，有網友更直言：「817一個都別給我跑」、「817快上」。

根據《中國時報》5日報導，食藥署昨天傍晚宣布，又完成一批高端疫苗封緘檢驗，包含前4批，累計有35.2萬劑，目前最新說法是8月下旬有機會開打。高端疫苗前4批完成封緘檢驗時，被發現疫苗批號不連續，究竟有多少批號需補文件？陳時中對媒體緊追此問題表示不悅：「這樣的提問態度，不是健康態度。」陳表示，高端疫苗批號與大眾利益關係不大，但最後鬆口表示，共有10批檢驗中、8批需補件，基本上都是檢驗過程中，需要被釐清的小問題。

高端疫苗封緘檢驗相關議題，在批踢踢論壇與不少臉書貼文下引發網友討論，尤其第5批共近8.7萬劑通過檢驗，更讓網友為之熱議，紛紛在臉書相關新聞下留言：「817一個都別給我跑！」「817們還在等什麼？上吧！」「台灣價值快獻上你們的手臂」、「台灣之光出現了」、「可以先補上官網的保護力資料嗎？」、「這樣問陳時中，會回應你是不健康的問題」。

不僅如此，也有網友表示：「期待蔡英文直播打高端」、「高端是留給支持民進黨的年輕人打。因為民進黨根本沒幫年輕人買疫苗。所以請支持民進黨的年輕人勿打民間團體買的BNT疫苗」、「幸好還有民進黨的死忠支持者願意身體力行」。