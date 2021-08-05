中國外交部官網5日消息，中國國務委員兼外長王毅4日出席第11屆東亞峰會外長會指出，中方支持東協發表宣導多邊主義的聲明，東協在地區合作中的中心地位，不應被架空，現有的成熟區域合作機制，不能再另起爐灶。此外，中方支持東協任命汶萊外交主管部長艾瑞萬為緬甸事務特使。

王毅表示，多邊主義體現時代進步，是解決錯綜複雜問題的正確之道。中方支持東協發表宣導多邊主義的聲明，願同各方共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

王毅說：「我們應警惕各種偽多邊主義，尤其要抵制假借多邊主義在本地區挑動集團對抗。」東協在地區合作中的中心地位，不應被架空，現有的成熟區域合作機制，不能再另起爐灶。

此外，王毅在外長會時也表示，中方支持東協任命汶萊外交主管部長艾瑞萬為緬甸事務特使，希望並相信特使將秉承東協各國的共同期待，運用行之有效的「東協方式」，為協助緬甸處理好面臨的問題做出貢獻。在此過程中，中方將繼續發揮建設性作用。