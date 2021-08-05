湖人在今年自由市場開放後接連進行重磅交易，不僅從巫師換來「忍者龜」，還補進阿里查、霍華、安森尼、艾林頓、納恩、蒙克、貝茲摩等人，卻遭不少黑粉批評這個豪華陣容太老，也都有著傷病危機，這下子讓「小皇帝」詹姆斯完全氣炸了！

詹姆斯在5日凌晨突然發推，「繼續討論我的這個團隊、我們各自的年紀、他們打球的方式、我們過去在這個聯盟做了什麼等等，請幫我一個忙！我在此拜託，繼續保持那種質疑能量直到下個球季開打之後，那是我所要求的一切，感謝！」

雖然短短幾分鐘之後，詹姆斯或許發覺自己嗆聲黑粉的語氣太重了，連忙把這則推文刪除，卻被美國網媒截圖了，其中包含安東尼戴維斯、韋斯布魯克等湖人隊友也在詹皇刪文之前，就在這段推文按讚表達同意了，無論如何傷害都已造成。

其實也不能怪詹姆斯這麼生氣，畢竟湖人上季提前在季後賽首輪出局，表現完全不像衛冕軍，結果湖人高層決定大幅補強，也讓他們當前陣中擁有6名入選過全明星賽的球星，卻被外界批評成老人軍團，詹皇當然想在下季狠狠打那些人的臉。