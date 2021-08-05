住在花蓮的劉爸爸原本以捕魚為生，曾在2019年罹患齒齦癌四期，今年初再度癌症復發齒齦癌二期，術後影響吞嚥能力，只能靠軟流食維持體力，就醫費用及尚在就讀國小的女兒學費等一家經濟重擔，只能靠菲籍妻子工作支撐，然疫情期間妻子收入減少，連日常所需口罩都捨不得買，得知劉爸爸困境，陽光社工緊急送來營養品維持劉爸爸體力、申請急難救助金、及二手筆電也讓劉爸爸女兒不因停課斷學。

同時在社工鼓勵下，劉爸爸也以舊手機與陽光治療師進行視訊復健，努力練習口腔復健、訓練吞嚥及唇部閉合功能，時常抬頭看天氣、觀海象的他，期盼著疫情趨緩後，自己能養好體力再度下海捕撈魚蝦，為家人繼續打拼，父親節前夕他與社工吐露心聲，「如果能平安陪著小孩子長大就很高興了。」

為協助這群擔負家中經濟的父親，陽光基金會提供「口腔癌病友服務計畫」，每年關懷服務逾1500名因口腔癌致顏面損傷患者，依服務統計顯示，口腔癌病友中9成為男性，近3成病友家庭每月收入不到萬元，最需要的服務包含生理及醫療、心理服務以及經濟協助，陽光基金會邀社會大眾伸援手幫助遭逢困境的口腔癌病友家庭度過難關，有服務需求的口腔癌病友，可主動與陽光基金會聯繫(02)2507-8006；捐款可洽陽光基金會官網，