大陸官媒日前發文直指網路遊戲為「精神鴉片」， 拖累在港股掛牌的騰訊股價重挫，讓台積電超車大陸網路巨頭騰訊，躍居亞洲市值最高企業。財訊傳媒董事長謝金河表示，若這算是一場競賽，台積電市值在全亞洲拿到金牌，是不可思議的事。騰訊、阿里被中央政策打斷兩條腿，市值退回5000億美元等級，台積電變成兩岸三地企業榜首，象徵台灣產業的翻轉！

謝金河在臉書表示，半年前，騰訊最旺的時候，股價到775.5港元，市值高達9191億美元，而阿里也到8687億美元，當時台積電市值遠遠落後。但後來在大陸官方對龍頭企業加強監管下，使得騰訊、阿里的股價大跌，而新華網旗下經濟參考報更指稱網路遊戲為「精神鴉片」，拖累騰訊股價應聲重挫。

謝金河估算，騰訊周三股價彈升2.4%，市值5476億美元，而台積電收在596元，市值超過5527億美元，台積電ADR市值6140.83億美元，「不管怎麼算，台積電都贏，如果這也算是一場競賽，台積電也算是拿到金牌了」。

企業的市值背後代表競爭力，全球大市值企業競賽。謝金河指出，目前美國蘋果、微軟的市值都是2兆美元大巨人，Google市值1.86兆美元排名第3，亞馬遜則是1.68兆美元，臉書為1兆美元，特斯拉6727億美元，台積電緊追在後，騰訊、阿里原本準備進入1兆美元榜，沒想到，中央政策打斷兩條腿，如今退回5000億美元等級，實力大受影響。「台積電過去在兩岸三地市值一度排名11，如今變成榜首，也象徵台灣產業的翻轉！」