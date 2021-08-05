小S近日因在社群網站上替台灣選手打氣，並稱其為「國手」，引來大陸網友不滿出征，還有4家廠商切割。和大陸男星秦昊結婚6年的伊能靜，昨(4日)也吐露因此狂被大陸粉絲逼問「是哪裡人？」，對此她無奈回應：「別問了，答案很早就說過了」，並貼上自己2019年的發文，表示自己祖籍山東濟南，「這個問題很可愛，我是中國人」。

小S先前瘋看東奧賽事，還搞笑認了撞臉許老三的體操選手洪源禧是「兒子」，近日更點名林昀儒、李洋、王齊麟、李智凱、戴資穎表現優異，未料此舉引來大陸網友出征，小S第一時間回應：「先讓我靜一靜好嗎？」並加入無奈的表情符號，姊夫汪小菲昨則送暖，強調小S她們姊妹倆「真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，透露小S近日打了AZ疫苗，反應較大，所以都在休息睡覺。

伊能靜回應常被問是哪裡人。（圖／翻攝自伊能靜微博）

而這股風波近日也延燒到蔡依林、徐佳瑩、柯佳嬿等人身上，彭佳慧為王齊麟、李洋獻唱〈走在紅毯那一天〉並加入國旗歌歌詞，也遭網友批評，柯佳嬿更是因為代言了「國家認證」的綠茶衰被貼標籤，而柯佳嬿對此雖未正面回應，昨則在轉貼公益活動的發文中寫上「世界紛亂，保持良善」，8字回應心境。

柯佳嬿昨也無辜捲入風波。（圖／中時資料照片）

昨伊能靜轉發兒子「小哈利」開通微博的自介影片，並宣告兒子之後是獨立個體，不再是媒體稱呼的「伊能靜兒子」，或許是被小S風波燒到，昨下午伊能靜在回應區寫下：「別問了，答案很早就說過了」，並曬出自己過往發文，透露直播時常被問哪裡人，她回自己是中國人，「祖籍山東濟南，父輩的血，山東人的個性，真的埋在骨肉裡」，並加上愛心符號。