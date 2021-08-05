喬治亞舉重國手塔拉哈茲(Lasha Talakhadze)在東京奧運展現什麼叫做「世界最強壯的男人」，他8月4日在男子壓軸賽109公斤以上（無限量級）以抓舉223公斤、挺舉265公斤、總和488公斤拿下金牌，同時打破3項世界紀錄、創下奧運3項紀錄，比銀牌選手多出47公斤之譜。

塔拉哈茲6舉全數成功，他第一次抓舉就已經輾壓全場，超過第2名17公斤。男子的舉重最大量級在2018年調整為109公斤以上，塔拉哈茲在那之後5度刷新抓舉、挺舉、總和的世界紀錄。簡言之，這屆奧運塔拉哈茲根本不是來比賽的，只是來挑戰一下自己的紀錄而已。

3年後的巴黎奧運，塔拉哈茲將會達到巔峰期（30歲），媒體詢問他是否有意願挑戰人類無法想像的力量：總和500公斤。塔拉哈茲透過翻譯表示：「我現在的狀態500公斤太冒險了，但我仍會盡全力挑戰極限。」

塔拉哈茲累積4次世界超重量級冠軍、5次歐洲超重量級冠軍，被評價為史上最強悍的超重量級舉重選手。他在奧運的登錄身高為195公分，體重估計177公斤。對於他神力的秘訣，塔拉哈茲曾經謙虛地說：「一個運動員的60%戰力來自訓練員。」「假設我舉到500公斤，我也會繼續以505公斤、510公斤做為目標繼續努力。」