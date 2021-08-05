有鑑於電動車(EV)是未來趨勢，但相關周邊硬體設備還是相當落後下，韓國現代汽車5日表示，將投資德國加氫站業者H2 Mobility，希望能擴大氫燃料基建網路。

打從2017年起，現代的德國子公司與H2 Mobility彼此間，就已有相關合作關係。而再過不久，現代也將正式成為這家德國加氫站業者的最新法人股東。

不過，現代汽車並沒有公布更多財務方面消息。

除了韓國的現代汽車，法國道達爾石油、荷蘭皇家殼牌石油、奧地利OMV石油、德國林德化學、法國液空集團、以及德國汽車製造商戴姆勒，目前都是H2 Mobility的背後金主。

現代汽車很有自信地表示，因歐盟地區有2050年前碳中和目標，在德國有很多投資項目，都依綠色新政(EU Green Deal)這個計畫，紛紛聚焦在氫能相關產業，而自己正是這方面前瞻佼佼者。

不過礙於技術不成熟，燃料電池車輛目前尚未能大量生產上市。

在瑞士推出燃料電池卡車的現代汽車則認為，未來氫能技術或許在小型車輛上，會有較大發揮空間。

德國這家H2 Mobility，目前有91座氫燃料補給站，同時也正在不同地區擴點中。

H2 Mobility指出，努力讓投資自己的國際大客戶們不要燒錢太久，希望能在未來兩到三年就看到損益兩平。

在德國，現代汽車是賣得最好的亞洲車商。根據統計，2021年前7個月，現代在當地市占率為3.7%，產品線包括傳統燃油車、電動車與燃料電池車等。