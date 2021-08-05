巴西央行周三宣布調升基準利率4碼（100個基點），為2003年以來首度一次就升息1整個百分點。該央行並表示將加速收緊政策，預計9月會議將再一次升息4碼，以確保明年通膨回落到央行所設定的目標。

巴西央行宣布Selic基準利率從4.25%調升至5.25%，此決議符合市場普遍預期。

這是巴西央行連續第4次升息，也是自2003年2月升息4碼至26.50%以來，動作最大的一次升息。連同這一次升息，該央行自今年3月以來，已累計升息3.25個百分點，但仍無法抑制國內高漲的通膨。

由於今年的通膨遠超出該央行設定的目標區間，決策官員表示，他們已準備好讓借貸成本升破所謂的「中性」利率，以確保通膨在 2022年和2023年達標。

經濟學家以當前約為3%的中性利率來估算，Selic基準利率應該達到約6.5%。

巴西央行決策委員會Copom則在聲明中表示，在9月21日、22日的下次會議上，應該會再次升息100個基點。

Copom表示，國內通膨居高不下，且其組成因素已經惡化，尤其是服務價格壓力和工業品通膨意外升高，這些因子正在推升核心通膨指標。該決策委員會特別提到新出現波動劇烈的通膨因素，例如巴西目前的惡劣氣候可能導致電費和食品價格走高。

巴西目前超過8%的通膨率，比央行為今年設定的通膨目標高出1倍多，且該國正遭逢數十年來最嚴重的乾旱，導致電價大幅上漲，市場普遍預期巴西央行將加快收緊政策的步伐。

近來巴西的電價飆升，使7月中旬的物價月漲幅創下17年來新高，並使通膨年增率急升至8.60%。

巴西央行為今年底設下的通膨目標為3.75%加減1.5個百分點，而明年的通膨目標中值為3.50%。

決策委員會Copom並在會議聲明中表示，其基本預測情景為今年通膨率約為6.5%，明年為3.5%，2023年為3.2%，以及今年底和2022年全年的Selic利率為7.00%，2023年降至6.50%。