艾美特-KY(1626)今天召開股東常會，承認去年度營業報告、財務報表及配發1元股利，其中，現金股利0.6元、股票股利0.4元，會中並完成董事改選，選出6席董事及3席獨立董事。

艾美特-KY 2020年營收為92.07億元，年減9.22％，合併稅後淨利1.56億元，年減39.24％，每股盈餘1.12元。展望2021年度，董事長史瑞斌指出，在面對消費市場的質、量變化及小家電產業激烈競爭，將持續穩健擴大集團營運規模，並強化各公司營運管理及整體協同綜效。因大陸已全面脫貧，國民平均所得突破1萬美元，並逐年成長，消費者對小家電產品的舒適、功能、個性化等需求，皆提高對小家電質量的要求，並對於產品質量的追求及新產品新應用的響應度高，預期未來產業仍將持續成長。

今年受到塑料、銅、鐵原物料全面上漲，小家電原物料佔成本比例高，受到的衝擊不小，艾美特也於首季調漲價格約3～5％，但仍無法完全反映成本壓力。第1季雖然營收優於去年同期，但毛利率下降，使得單季每股虧損0.26元。第2季進入傳統家電銷售旺季，原料成本壓力仍大，持續與客戶溝通調整終端產品價格及優化產品組合，今年以獲利為首要目標。