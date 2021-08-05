1.南亞科(2408)：H1每股盈餘2.88元、優於近兩年同期表現，加上董座看好H2產業發展，盤初股價漲逾1.5%。

2.威剛(3260)：Q2、H1獲利、EPS同寫新紀錄，其中H1獲利更超越有史以來每年獲利，今早放量強漲逾5%。

3.宇瞻(8271)：Q2、上半年EPS登峰，昨外資轉買超445張，激勵盤初股價漲逾3.5%，躍過月線、重回50關上。

4.世界(5347)：Q3營運看旺，外資連日買超，今開盤30分鐘內即衝出逾2萬張大量，股價再寫146元新高。

5.和大(1536)：訂單滿載，看好H2業績勝H1，昨1日填息，今盤初開高走高近3%，衝過季線、重返百元俱樂部。

6.百容(2483)：H1每股盈餘1.09元，優於近兩年同期表現，盤初股價躍過月線、一度衝上27.5元。

7.宏碁(2353)：Q2獲利創11年新高，激勵盤初漲逾4%，站回月線。

8.和碩(4938)：美國廠明年供貨特斯拉，早盤漲近2%，拿回短均、月線。

9.撼訊(6150)：法人估全年賺近2股本，早盤彈漲約3.8%。

10.泰豐(2102)：股東南港輪胎阻售地，早盤跌逾1%。

11.朋程(8255)：H1每股賺2.92元，全年營收看增，早盤漲逾2%、收復周線。

12.錸德(2349)：聯手銳碼科技、群聯攻B2B專業儲存市場，獲買盤按讚力挺，開盤直攻漲停鎖住，委買張數約3萬張排隊。

13.聯詠(3034)：H1大賺逾2.5個股本，法說前夕獲三大法人聯手買超3405張，今價量俱揚走高2%，呈現連6紅走勢。

14.群聯(8299)：擁3優勢，Q3業績再戰新高，明日法說前吸引買盤卡位，早盤放量衝高逾4.5%，站上3個月高價。

15.生華科(6492)：新冠藥拚Q3完成美臨床，激勵晨盤火速攻頂，力拚月線大關。

16.一詮(2486)：昨獲外資反手買超1220張，早盤急拉大漲6%，力戰前高65.5元。

17.錸寶(8104)：併入集團電池業務，7月營收跳增近3成，早盤一度亮燈觸頂，進逼60元。

18.亞泥(1102)：遭外資連5賣，除息首日賣壓湧現下跌4%，呈現貼息狀態。

(編輯整理：李慧蘭)