市議員黃仁表示，楊勇緯勇奪東奧運銀牌，他們舉家搬遷至台中后里，當時家庭經濟比較困難，沒有能力培養楊勇緯出國比賽，所以找我尋求協助，因此結緣；黃仁今天在市議會質詢時，要求市府能夠訂出出具體作法，爭取更多優秀原住民運動員代表台中市出賽，打造台中市未來成為奧運金牌之都。

黃仁指出，盧秀燕市長非常關心並重視運動員在賽場上的表現，楊勇緯獲得奧運銀牌，讓全世界都看見台中市；台東縣的財務狀況不如台中市，但郭婞淳拿到奧運舉重金牌之後，立即加碼100萬元獎金。台中市有沒有特別給拿到銀牌楊勇緯其他的獎勵金或獎勵措施？

黃仁說，因運動員對城市行銷的重要性，所以各縣市都在爭取傑出運動員設籍，但有人批評，台中市對傑出奪牌運動員的獎勵，是六都的末段班，假如持續這樣下去，好的運動選手將會被別的縣市搶走。只要市府能夠給予相當支持及協助，就能夠透過原住民運動員在體育賽場上發光發熱的表現，提高台中市能見度，有效進行城市行銷。

運動局長李昱叡說，市府有提高獎金為300萬元，並制定一套完整的訓練及栽培制度，培育台中市的每位運動員未來都能在運動場域發光發熱。