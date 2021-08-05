桃園蘆竹1名43歲宋姓女子，日前在網路上與1名自稱伊拉克軍官的男子相戀，對方謊稱自國外寄送定情物給宋女，但包裹意外遭海關扣押需支付新台幣16萬元，宋女信以為真前往銀行準備匯款，所幸行員及時發現通報，警方到場勸說，宋女才險未受騙。

3個月前宋女透過臉書認識1位自稱美軍派駐伊拉克將軍的華裔男子，對方日夜的甜言蜜語攻勢，讓宋女迅速墜入愛河，男子見宋女卸下心防，便向宋女表示要寄定情之物來台給她但遭到海關扣押，需要支付16萬元的關稅到指定帳戶才可以取回包裹，宋女情急之下信以為真前往農會準備匯款。。

蘆竹警分局指出，宋女4日上午前往蘆竹區農會匯款，機警的行員向宋女仔細詢問匯款細節後，及時察覺宋女恐遭詐騙集團所騙立即向警方通報，經警方到場協助說明後，宋女才驚覺自己遭到詐騙，並順利守住宋女的積蓄。

警方呼籲，網路交友陷阱多，不可不慎，民眾有疑慮應報警求證，或可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙平白損失財物。