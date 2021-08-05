女星王瞳和艾成愛情長跑10年，歷經情變風波終於攜手踏入禮堂，日前夫妻倆迎來結婚一周年紀念日，王瞳忍不住在直播時淚崩，痛訴這段時間的婚姻生活，讓她感覺就像是和機器人、木頭結婚，絕望地問艾成：「你跟我結婚的意義到底是什麼？」

王瞳日前和教會朋友張芸京、潘奕如及老公艾成一同開直播，提到和艾成的婚姻生活，透露她教艾成一件事教了將近10次，但對方卻沒有心想學，「自己一直做錯事情還怪別人脾氣差喔？」艾成每天的作息也固定到讓王瞳十分無奈，「每天早上7點起床，9點吃早餐，11點半訂外送，11點50下去拿外送的餐，1點2點開始做自己的事情…。」

王瞳和教會朋友張芸京、潘奕如及老公艾成一同連線。（圖／翻攝自耶一同進城YouTube）

王瞳忍不住大翻白眼，認為自己就像是和機器人結婚，「他很願意做，但是他從來不跟你聊，完全不關心你的心情，他就是聽自己的Bon Jovi（邦喬飛），或者是…就是在做自己的事情。」她雖然很感謝艾成將所有家事都做得很好，但她要的是能夠陪她聊天、散步的老公，「陪我吃早飯、兩個人在街上散散步那種很簡單的幸福…從來沒有過。」

王瞳大抱怨，連7月7日結婚紀念日，艾成都和往常一樣8點上床睡覺，當時她向對方提出：「我們先彼此冷靜一下好不好，我覺得我們的婚姻讓我好困惑，我不知道我們到底是為了什麼而結婚」，表示愛只用講的都很簡單，但要有具體行動和陪伴，對此，艾成也回應這些確實是他的問題，但也願意改，但需要給他一點時間。